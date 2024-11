In totale sono stati identificati 160 conducenti dei quali 129 sottoposti a verifiche preliminari con precursori etilometrici e drug-test. Sono 7 le licenze sottratte, 5 delle quali per guida in stato di ebbrezza

Anche l’estate 2018 è stata contraddistinta da numerosi controlli sulle arterie delle città calabresi, incrementate durante l’ultimo weekend di fine estate, giorni in cui la polizia locale di Lamezia Terme ha svolto servizi straordinari in materia di circolazione durante gli orari notturni.

I risultati sono stati lusinghieri in termini di attività preventiva e repressiva, sono state infatti sette le patenti ritirate, delle quali 5 per guida in stato di ebbrezza.



Per quattro conducenti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, il quanto il tasso alcololico rilevato è stato superiore a 0,80 g/l. Ad un soggetto di nazionalità estera, ma residente in provincia di Cosenza, è stato sequestrato e confiscato il veicolo, in quanto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di quasi 5 volte superiore ai limiti di legge.

Un altro conducente, in stato visibilmente alterato dall’alcol, rilevato dalla strumentazione in uso, nonostante le segnalazioni luminose e manuali degli agenti non si è arrestato all'alt. Lo ha fatto solo dopo parecchi metri e numerosi segnalazioni acustiche.



Complessivamente sono state in totale 92 le sanzioni al Cds (Codice della strada), di cui 6 per omessa revisione e circa 40 per superamento dei limiti di velocità. Questi ultimi sono stati accertati con i dispositivi autoscan ed autovelox in dotazione.

Durante i servizi di polizia commerciale sono stati sanzionati due commercianti che occupavano abusivamente il suolo pubblico.L'attività svolta si inquadra nell'ambito del piano programmatico annuale finalizzato al contrasto dei comportamenti particolarmente pericolosi alla guida e si affianca ai servizi ordinari svolti anche per garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni cittadine, in occasione della kermesse Lamezia Summertime.