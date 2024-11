Sanzioni per oltre 6.400 euro e sospensione dell'attività. Ieri i carabinieri hanno fatto un controllo all'interno del locale trovando diversi individui intenti a consumare bevande e alimenti

Sedici persone sono state sanzionate dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a consumare bevande e alimenti in un circolo ricreativo di Cinquefrondi. I militari hanno anche sospeso l'attività del circolo.

I militari, nella serata di ieri, hanno notato diverse auto parcheggiate nelle vicinanze del locale e hanno fatto un controllo all'interno, trovando le sedici persone assembrate in contrasto con le normative per contenere la diffusione del Covid. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.400 euro.