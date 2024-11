In azione i militari della compagnia di Paola, che hanno trovato lo stupefacente suddiviso in due barattoli

Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri della compagnia di Paola per detenzione illegale di sostanze stupefacenti in due distinte operazioni. Nel primo caso i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 100 grammi di marijuana nell’abitazione di un 58enne di Amantea già noto alle forze dell’ordine.

Lo stupefacente era suddiviso in dosi e contenuto in due barattoli. Sequestrato anche materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. La seconda operazione ha riguardato un 32enne di Paola trovato in possesso di sette dosi di cocaina.