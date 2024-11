I militari hanno riscontrato violazioni amministrative sia per la mancanza della mascherina protettiva che della carta verde rafforzata. Sanzionato il gestore

Aveva allestito una sala da ballo in un locale, con la presenza di circa 300 persone tra avventori e dipendenti, senza essere in possesso dei previsti titoli autorizzativi specifici. Il gestore di un esercizio pubblico è stato sanzionato nella zona di Pentimele a Reggio Calabria dai carabinieri che hanno sospeso la serata danzante.

I militari del Comando provinciale, con l'ausilio dei colleghi del Nas, hanno attuato un'attività di controllo a largo raggio su tutto il territorio di competenza che ha riguardato anche i locali della movida. In particolare, nell'ambito delle verifiche avviate sul rispetto delle nuove disposizioni ministeriali in merito al "Green Pass", i carabinieri hanno riscontrato all'interno del locale pubblico violazioni amministrative sia per la mancanza della mascherina protettiva che della carta verde rafforzata. Inoltre è stata rilevata l'assenza delle necessarie misure di sicurezza.

Nel complesso sono stati 400 i soggetti controllati tra gestori, dipendenti e avventori dei locali ispezionati e 16 le sanzioni amministrative contestate per un totale di 6 mila euro.