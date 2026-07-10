L'ispezione dei Carabinieri, con il supporto dell'Asp di Crotone, ha portato all'imposizione di prescrizioni immediate per adeguare la struttura agli standard previsti dalla normativa
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Irregolarità di natura amministrativa e igienico-sanitaria sono emerse a seguito dei controlli straordinari condotti in un centro di accoglienza nel crotonese. L'operazione è stata coordinata dai Carabinieri in collaborazione con il personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone.
Al termine delle verifiche ispettive, le autorità hanno disposto specifiche e immediate prescrizioni per imporre l'adeguamento della struttura agli standard di ospitalità, sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente. Contestualmente, la situazione è stata segnalata all'Autorità Amministrativa competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. L'ispezione si inserisce nel quadro delle costanti attività di monitoraggio del territorio, finalizzate a tutelare i diritti e la salute delle fasce più vulnerabili e a garantire la rigorosa osservanza delle regole da parte di chi gestisce servizi socialmente delicati. Il procedimento amministrativo e i relativi accertamenti risultano tuttora in corso.