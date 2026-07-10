Irregolarità di natura amministrativa e igienico-sanitaria sono emerse a seguito dei controlli straordinari condotti in un centro di accoglienza nel crotonese. L'operazione è stata coordinata dai Carabinieri in collaborazione con il personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone.



Al termine delle verifiche ispettive, le autorità hanno disposto specifiche e immediate prescrizioni per imporre l'adeguamento della struttura agli standard di ospitalità, sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente. Contestualmente, la situazione è stata segnalata all'Autorità Amministrativa competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. L'ispezione si inserisce nel quadro delle costanti attività di monitoraggio del territorio, finalizzate a tutelare i diritti e la salute delle fasce più vulnerabili e a garantire la rigorosa osservanza delle regole da parte di chi gestisce servizi socialmente delicati. Il procedimento amministrativo e i relativi accertamenti risultano tuttora in corso.