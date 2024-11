Si svolgerà nella sede del municipio nel pomeriggio del 9 marzo. In mattinata invece è atteso un preconsiglio. Al centro, la lotta ai trafficanti di vite umane

Il Consiglio dei ministri è convocato in data 9 marzo 2023, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro.

Tra i punti all’ordine del giorno spicca il decreto legge riguardante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”. Altri temi riguarderanno imprese, servizi di crowfunding, la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, affari europei, politiche di coesione, Pnrr, leggi regionali. Domattina alle 8.30, invece, atteso il preconsiglio. Si discuterà solamente di immigrazione irregolare in vista dell’appuntamento pomeridiano in Calabria.

Immigrazione irregolare, la stretta del governo

Il focus delle norme che arriveranno a Cutro è la lotta ai "trafficanti di vite umane". Nel mirino del governo finiranno gli scafisti, con un inasprimento significativo delle pene, attualmente fissate da 1 a 5 anni, con multe che arrivano a 15mila euro. Saranno più alte, si lavora solo a definire il quadro della stretta. Oltre a introdurre un aggravante per chi provoca la morte di chi sale su barche e barchini alla ricerca di una vita migliore