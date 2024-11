La nave Gregoretti della Guardia Costiera ha attraccato ieri notte al porto di Corigliano. A bordo 479 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia.

Corigliano (Cosenza) - A bordo della Gregoretti 479 persone, di cui 43 donne e 15 bambini. I migranti erano stati salvati nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera, che li ha condotti nel porto di Corigliano per le operazioni di salvataggio. Le condizioni sanitarie sono buone, come accertato dai medici. I migranti sarebbero nordafricani, eritrei, ghanesi, somali e siriani. Viaggiavano su pericolanti imbarcazioni a quaranta miglia dalle coste libiche, quando sono stati salvati dalla Guardia Costiera.

Con l'ausilio delle motovedette e del mercantile Octopus, le 479 persone sono state trasferite sulla Gregoretti, per essere condotte in salvo al porto di Corigliano. La nave, inizialmente diretta a Lampedusa, è stata deviata a Corigliano di concerto con la Prefettura di Cosenza, vista l'impossibilità per l'isola di accogliere altri migranti. Completate le operazioni di identificazione, e sanitarie, saranno trasferiti in centri d'accoglienza in altre regioni.



I migranti per la traversata avrebbero pagato 2000 o 3000 dollari e avrebbero attraversato il deserto, prima di imbarcarsi sulle "carrette del mare" in Libia.