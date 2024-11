Rapina a mano armata nella notte nel centro storico di Corigliano: inferte cinque coltellate a un imprenditore che opera all'estero e che saltuariamente torna del centro ausonico. L’uomo è stato brutalmente aggredito e ferito da un malvivente che ha fatto irruzione nella sua abitazione nei pressi di Piazza del Popolo. Secondo le prime informazioni emerse, l’aggressore avrebbe bussato alla porta dell'imprenditore chiedendo denaro.

Tuttavia, sembra che il professionista non avesse somme significative a disposizione, scatenando l'ira del rapinatore che ha colpito la vittima più volte con la lama. Dopo l'aggressione si è dato alla fuga, lasciando l'imprenditore ferito e in grave pericolo vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso, che hanno trasferito l'uomo inizialmente allo Spoke di Corigliano Rossano per le prime cure, e successivamente all'ospedale di Cosenza. Sono intervenuti e indagano i Carabinieri del centro storico di Corigliano e la sezione operativa del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Le indagini sono ancora in corso e si stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire l'accaduto nel dettaglio.