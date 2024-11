FOTO | La vittima è stata prontamente soccorsa dall'ambulanza del 118 e successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali si sono subito attivate per determinare le ragioni del cedimento

Nel pomeriggio di oggi, un incidente ha scosso il tranquillo centro storico di Corigliano. Un solaio è crollato improvvisamente in via Capalbo, causando un ferito grave e un'onda di preoccupazione nella comunità locale. Le autorità competenti, compresi i vigili del fuoco di Corigliano Rossano, i carabinieri e un'ambulanza del 118, sono immediatamente intervenute sulla scena per prestare soccorso e avviare le indagini sulle cause del cedimento.

Il crollo si è verificato in una palazzina residenziale su tre livelli. L’ uomo ultrasessantenne, che abita al secondo piano, è rimasto ferito dopo che il pavimento di una stanza dell’appartamento ha ceduto, provocando un improvviso sprofondamento al piano sottostante. La gravità delle lesioni ha richiesto un trasporto d'urgenza tramite elisoccorso.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e al momento le autorità competenti stanno conducendo un'indagine per determinare le cause esatte del cedimento strutturale. Secondo le prime informazioni, sembra che il pavimento dell'appartamento abbia subito una compromissione strutturale significativa, che ha portato al crollo parziale e al conseguente sprofondamento al piano sottostante.

L'uomo coinvolto nell'incidente è stato subito soccorso dai servizi di emergenza, che hanno tempestivamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso per garantire un trasporto veloce ed efficace verso l'ospedale più vicino. La sua condizione attuale non è ancora stata resa nota, ma si sa che le sue ferite sono gravi e richiedono cure immediate. La moglie della persona estratta dalle macerie non coinvolta dal crollo perche’ non presente in casa, ha riferito che non ci sono altre persone presenti all’interno dell’abitazione.