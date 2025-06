Rapina lampo lungo via Nazionale. Durante la fuga, il giovane è stato fermato dai poliziotti in servizio nelle vicinanze

Una rapina lampo è avvenuta questa sera intorno alle 19,30 all’interno di un noto negozio di calzature situato su via Nazionale, allo Scalo coriglianese. Secondo quanto emerso, un giovane straniero, ritenuto di nazionalità rumena, avrebbe fatto irruzione da solo nel locale. Dopo essere entrato all’improvviso, avrebbe intimato ai titolari di consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa, probabilmente mostrando un’arma – dettaglio ancora in fase di verifica.

Nel frattempo, una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio nelle vicinanze, è intervenuta a sirene spiegate percorrendo la 106 e imboccando la via provinciale per raggiungere l’area commerciale.

L’intervento è stato tempestivo: gli agenti del Commissariato cittadino hanno bloccato e arrestato il giovane nel giro di pochi minuti, impedendo che fuggisse.

Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’identità completa dell’uomo, eventuali precedenti e il tipo di arma utilizzata. Il bottino, se effettivamente prelevato, sarebbe stato recuperato. Nessuno dei presenti sarebbe rimasto ferito.