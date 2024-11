Bloccata una banda di sei persone, appostata con attrezzi da scasso davanti l'istituto di credito

Stavano preparando un furto ai danni di una banca sita in località Cantinella di Corigliano, ma una pattuglia dei carabinieri ha notato il loro atteggiamento sospetto ed ha bloccato i malviventi dopo un breve inseguimento. L’episodio si è verificato all’alba. La banda di ladri era appostata davanti la cassa continua dell’istituto di credito all’interno di un’automobile. I militari notavano alcune persone all’interno trafficare con alcuni arnesi.

L'inseguimento tra le strette vie di Corigliano

Alla vista delle forze dell’ordine il gruppo si è dato precipitosamente alla fuga per le strette vie di Corigliano ma sono stati fermati all’interno di una strada senza uscita. All’interno del veicolo, immediatamente perquisito, sono stati trovati diversi arnesi da scasso tra cui grimaldelli, piedi di porco, martelli, cacciaviti, guanti, passamontagna, torce, strumenti tattici per l’occultamento della merce rubata. Rinvenuti anche diversi apparati ricetrasmittenti per le comunicazioni fra i componenti della banda e una targa prova. L’auto risultava avere una targa alterata, non corrispondente al telaio.

Proseguono le indagini per capire se la banda sia responsabile degli ultimi furti commessi in zona

Sei le persone arrestate, tutte pluripregiudicate, quattro di origine barese, M.G. classe ‘79, F. D. classe ‘87, V.A. classe ’93, L.F. classe ‘83 e due di origine rossanese, Z.E.G classe ’72, T.G. classe ’93. Condotti nella casa circondariale di Castrovillari in attesa di rito direttissimo, dovranno rispondere di resistenza e lesione aggravate a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli, utilizzo di targa contraffatta. Sono inoltre in corso serrate indagini ed accertamenti dei carabineri della compagnia di Corigliano Calabro, coordinate dalla procura di Castrovillari, per accertare se la banda sia responsabile della serie di furti e tentati furti avvenuti negli ultimi mesi in esercizi commerciali e uffici postali della zona.