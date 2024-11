La ragazza è riuscita a scappare dopo che gli animali l'hanno attaccata strappandole i vestiti. In corso i controlli per identificare il gruppo di randagi

Una ragazza di 17 anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un branco di cani mentre era in attesa del pullman per andare a scuola. Fortunatamente, è riuscita a liberarsi, ma i suoi vestiti sono stati strappati dagli animali. La giovane, visibilmente scossa, è corsa a casa per raccontare ciò che ha vissuto ai suoi genitori. Preoccupati per la sicurezza della loro figlia, i genitori hanno immediatamente contattato gli agenti della polizia municipale.

L'episodio, che si è verificato all’altezza di via Nazionale a Corigliano nei pressi della pensilina della fermata dei pullman, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. È stato evidenziato il rischio che questi cani aggressivi possano rappresentare per la comunità, specialmente per i bambini e gli adolescenti che frequentano la zona. Si stanno attuando misure per identificare e gestire i cani che hanno aggredito la ragazza ancora in giro e per prevenire future situazioni analoghe.