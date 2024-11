Auto in fiamme nel cuore della notte in Via Montessori in area urbana di Corigliano: il fuoco ha divorato un mercedes (Cla), nuovo modello, andato completamente distrutto. Sul posto si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco. Proprietaria del mezzo una donna di origine rumena, già stata destinataria di un episodio analogo nell’aprile scorso a Fabrizio. Sono partite le indagini protese a acquisire testimonianze e, da quanto trapela, le immagini del servizio di videosorveglianza le cui telecamere sarebbero ben posizionate e tali, quindi, a fornire elementi validi agli investigatori. Si ipotizza la matrice dolosa. A Corigliano la banda del cerino facile non cessa nella sua attività. Gli 007 tentano di far quadrare il cerchio su più fronti. In una analisi più complessiva si pone in discussione la gestione del territorio e un riassetto del crimine organizzato senza esclusione di colpi.