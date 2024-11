È il terzo episodio in pochi giorni, nella centralissima piazza Salotto. Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili delle violenze

Nell'ultimo fine settimana, la baby gang che semina il terrore nella zona di Corigliano Rossano ha nuovamente fatto parlare di sé, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. In questa occasione, l'obiettivo della loro violenza è stato un giovane adolescente di origine pakistana, che purtroppo ha scelto di non denunciare l'aggressione.

L'aggressione è avvenuta nuovamente nei pressi della centralissima Piazza Salotto di Corigliano Rossano, stesso luogo in cui altri due minori la settimana scorsa sono stati malmenati.

I dettagli dell'aggressione sono scioccanti: il giovane sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani che lo hanno malmenato con sberle, calci, pugni. L'adolescente avrebbe subito l'aggressione in silenzio, senza opporre resistenza. Solo quando le sirene delle forze dell'ordine hanno cominciato a risuonare nelle vicinanze, gli aggressori si sono dati alla fuga, lasciando la vittima in condizioni di notevole disagio fisico e psicologico. Al momento, sono in corso indagini da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano per identificare e perseguire i responsabili di questo atto criminale anche attraverso l’uso dell’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza.