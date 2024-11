Lo hanno sorpreso mentre incendiava un cassonetto colmo di spazzatura nelle vicinanze di un altro cumulo formatosi in seguito all'attuale emergenza rifiuti. Un uomo di 52 anni di Corigliano Rossano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Corigliano per incendio e combustione di rifiuti solidi urbani.

L'uomo è stato notato dai carabinieri del nucleo Rradiomobile in località Fabrizio, area urbana di Corigliano, mentre era intento a dare fuoco al cassonetto. I militari, dopo averlo fermato e identificato, hanno allertato i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che l'incendio si propagasse.