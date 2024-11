La piccola è stata portata immediatamente in ospedale: nonostante le ferite non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell'aggressione

Una giornata di gioco innocente si è trasformata in un incubo per una bambina di tre anni a Rossano, quando è stata vittima di un'aggressione da parte di un pitbull. La piccola è stata immediatamente trasportata d'urgenza al pronto soccorso, dove è stata curata per le ferite riportate alla testa.

La bimba, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita, ma l'evento ha comunque suscitato preoccupazione. I militari si sono recati sul posto immediatamente dopo essere stati informati dell'accaduto per garantire un intervento tempestivo e una gestione appropriata dell'emergenza. Avviata un'indagine per chiarire le circostanze dell'aggressione e valutare eventuali responsabilità.