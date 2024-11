Branco di cinghiali travolto da due auto. È accaduto ieri sera, 30 settembre, lungo la statale 106 jonica che va da Sibari verso Rossano, dopo lo svincolo stradale per Corigliano. Uno degli animali è morto sul colpo mentre altri, alcuni dei quali di grossa taglia, sono usciti indenni. Danni anche alle autovetture, mentre fortunatamente non si segnalano feriti tra i conducenti. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.

Secondo quanto emerge i cinghiali sarebbero sbucati inaspettatamente cogliendo di sorpresa i conducenti dei due mezzi. Da più tempo si segnala la presenza di branchi nella zona insiti, laddove è in cantiere il nuovo ospedale della Sibaritide. I cinghiali ormai da tempo sono scesi dalle zone di montagna in pianura, la problematica era stata sollevata da alcuni produttori agricoli della zona che lamentano danni alle colture.

Un altro incidente stradale si era verificato tempo addietro sempre sulla statale 106 jonica all’altezza di Calopezzati. E anche in quel caso alcuni cuccioli di cinghiale perirono. A rischio anche l’incolumità degli automobilisti che, da un momento all’altro, si vedono piombare per strada animali talvolta di proporzioni enormi.