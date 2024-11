Macabra scoperta nella tarda mattinata presso lo scalo di Rossano, dove gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all'interno del bagagliaio di un pullman utilizzato da una scuola guida. Il corpo è stato trovato in una traversa di Viale Sant'Angelo. Sono in corso approfondimenti per capire perché l'uomo si trovasse all'interno del bus.

Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per identificare la vittima e determinare le cause esatte del decesso. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti del medico legale, l'uomo potrebbe essere deceduto a causa di un malore provocato dalla temperatura elevata regnante nello stretto locale in cui aveva trovato rifugio per dormire. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine da parte degli agenti, che sono stati allertati da un forte odore proveniente dal pullman parcheggiato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici della scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Il veicolo è stato sequestrato per permettere una più approfondita analisi.