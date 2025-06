Lo scoppio è stato avvertito anche a una grossa distanza dall’edificio interessato: appartamenti evacuati per alcune ore per le verifiche. Per fortuna non risultano danni strutturali

Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio dello Scalo di Rossano in serata. Una caldaia è esplosa al terzo piano di una palazzina in via Trieste, provocando un tremendo scoppio avvertito anche a diversi isolati di distanza.

Fortunatamente non risultano feriti, ma la paura è stata tanta.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a isolare l’area e avviare le opere di messa in sicurezza dell’intero stabile.

I pompieri hanno ispezionato a lungo l’appartamento da cui è partito lo scoppio e l’impianto termico coinvolto, valutando eventuali rischi di propagazione o danni strutturali. Contestualmente, è stata disposta l’evacuazione temporanea di alcuni condomini ai piani superiori e inferiori per precauzione.

I residenti, ancora visibilmente scossi, sono rimasti all’esterno dell’edificio per diverse ore, in attesa del via libera al rientro.

Al momento non risultano compromesse le strutture portanti dell’edificio, ma sarà necessario attendere le prossime ore per una relazione tecnica dettagliata.

L’esplosione ha comunque causato danni agli infissi e agli arredi dell’appartamento coinvolto, oltre a crepe nei muri interni.