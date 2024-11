L'allarme lanciato dalla figlia che vive in Germania. Al centralinista aveva riferito che i genitori non avevano più da bere e una pattuglia è intervenuta risolvendo il problema

Ha telefonato dalla Germania ai carabinieri di Corigliano Calabro dicendo di essere preoccupata perché i genitori, molto anziani, che risiedono nella frazione marinara di Schiavonea, l’avevano avvisata di essere rimasti senza acqua da bere e che, essendo soli in casa e non avendo contatti con altre persone, non sapevano come farsi portare delle confezioni d’acqua potabile.

Ci pensiamo noi

Il centralinista, annotati i riferimenti del domicilio dell’anziana coppia, ha tranquillizzato la donna spiegando che ci avrebbero pensato i suoi colleghi. E infatti l'intervento dell'Arma non si è fatto attendere. Una pattuglia della sezione radiomobile è infatti andata in un supermercato del posto per acquistare diverse confezioni di acqua naturale e, dopo averle caricate sull’autovettura di servizio, i militari le hanno portate nella casa dei due anziani.

L'arrivo dei militari

Grande è stata la sorpresa dei due anziani nel vedere i carabinieri, presentatisi all'uscio della loro abitazione con i generi di prima necessità richiesta: avevano aperto la porta quasi intimoriti, alla fine sono scoppiati in un pianto liberatorio.