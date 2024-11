Chiesta la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo il preoccupante numero di atti intimidatori

Complessivamente 58 auto in fiamme nel 2021 e già tre mezzi nei primi giorni del 2022. Il bilancio preoccupante dell’escalation incendiaria nella città di Corigliano Rossano ha indotto il sindaco Flavio Stasi a rivolgersi nuovamente al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, per la convocazione di un tavolo tecnico di coordinamento per fare il punto sull'attuale situazione.

«Il tavolo del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica sarà utile anche per una pianificazione ancora più corposa in merito al controllo del territorio ed al necessario maggiore impiego di risorse umane da parte dello Stato finalizzato ad assicurare una maggiore tranquillità alla nostra comunità ed un presidio costante della vasta zona afferente all’area di Corigliano-Rossano».

Lo scorso 22 dicembre 2021 è stato firmato un patto per l'attuazione della sicurezza urbana, tra Comune e Prefettura di Cosenza, «per avvalersi delle specifiche risorse previste per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle Linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.