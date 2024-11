L'operazione dei carabinieri in località Cantinella. I 4 sono stati trovati in possesso di una bustina e di un pacchetto di sigarette contenenti cocaina

I carabinieri dal reparto territoriale di Corigliano-Rossano, nel corso di alcuni controlli antidroga hanno arrestato in località Cantinella, in flagranza di reato, quattro giovani di 20, 21, 25, e 29 anni, tre dei quali con precedenti di polizia.

A seguito di una perquisizione veicolare e personale, i 4 giovani sono stati trovati in possesso di una bustina e di un pacchetto di sigarette contenente cocaina, in pietra, per un peso complessivo di 4 grammi, poi sequestrata. Gli arrestati, espletate le consuete formalità di rito, sono stati rimessi in stato di libertà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.