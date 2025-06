A Schiavonea un uomo è stato arrestato per comportamenti violenti nei confronti della sua compagna. A intervenire sono stati i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, allertati da alcuni cittadini. L’aggressore, un cittadino extracomunitario, avrebbe colpito con forza la fidanzata, italiana, provocandole ferite evidenti.

Calci, pugni e urla. La donna è stata subito soccorsa e trasferita in ospedale: non è in pericolo di vita, ma presenta segni chiari di percosse. Il fermato è stato portato nel carcere di Castrovillari, con l’accusa di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni aggravate.

Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Castrovillari, che ha confermato l’applicazione del codice rosso, attivato per situazioni di particolare urgenza e rischio. Il protocollo consente un’accelerazione delle misure giudiziarie per garantire una risposta immediata ai casi di violenza domestica.