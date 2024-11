Si tratta di due sorelle di 15 e 18 anni investite vicino al liceo Scientifico. L'elisoccorso ha trasportato quella più grave in ospedale

Due studentesse sono state investite, questa mattina, nei pressi di una scuola a Corigliano Rossano. Intorno alle 8, mentre scorreva il traffico convulso di ogni giorno, davanti al liceo Scientifico due sorelle stavano attraversando la strada.

Un'auto, guidata da un quarantenne le ha travolte entrambe sulla via che collega lo Scalo con il centro storico. Immediati sono arrivati i soccorsi mentre le due ragazze, di 15 e 18 anni (che frequentano la terza classe e la quinta), sono rimaste a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, data la gravità della situazione, è stato allertato l'elisoccorso che ha trasportato una delle due ragazze in ospedale.

Il conducente della vettura che le ha travolte si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Le due sorelle, che frequentano il liceo scientifico "Fortunato Bruno", hanno riportato delle ferite, ma non sono state giudicate in pericolo di vita.

Per una delle due si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza, mentre l'altra è stata portata nell'ospedale di Rossano.

Avviati gli accertamenti, da parte della polizia municipale, per stabilire la dinamica dell'incidente. Disposti anche gli esami tossicologici sull'uomo alla guida dell'auto investitrice.