Il mercato della droga continua a coinvolgere sempre più i giovani. Ieri l'ennesima operazione della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano in una traversa della centralissima Viale Regina Margherita allo scalo di Rossano. Finiscono dietro le sbarre due giovani con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



I due erano a bordo di una Fiat 500 quando sono stati fermati dai poliziotti già sulle loro tracce. Al fermo segue un’accurata perquisizione all’interno del mezzo: qui viene rinvenuta una busta in cellophane contenente 110 grammi di marijuana, addosso uno dei due nascondeva dell’hashish. Nell’abitazione di uno dei giovani gli investigatori trovano 4 grammi di eroina e altri 3,5 grammi di hashish. Per gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati disposti i domiciliari.