Qualcosa finalmente si muove. Il settore Reti e manutenzione del Comune di Corigliano Rossano è intervenuto con tecnici comunali insieme alla polizia locale sul torrente Citrea, dopo la protesta di ieri dei residenti ormai stanchi di convivere da lunghi anni nel fetore a causa di una fogna a cielo aperto nel cuore del centro abitato

In una nota comunale si fa sapere che nel «torrente Citrea, in aggiunta ai molti interventi già effettuati nell’ultimo mese, risolvendo questa volta definitivamente questioni aperte e conseguenti disagi che in quell’area si protraevano immutati da diversi decenni, l’Amministrazione Comunale ha già programmato per mercoledì 21 ottobre, l’avvio dei lavori di sostituzione della sezione rotta/scoperta della condotta fognaria.

Si interverrà, quindi, su via Piave, con parziale interruzione della stessa prevista per mercoledì 21 ottobre e successivamente anche su Via Carducci. Si coglie l’occasione per ricordare altro analogo intervento, sempre relativo al Citrea, è stato effettuato lo scorso mese di settembre e per l’individuazione della perdita registrata in quella occasione si è stati costretti ad intervenire fino a Via Ticino, dietro le scuole elementari di Viale Margherita».