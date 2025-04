L’auto con a bordo tre ragazzi (feriti gli altri due) ha sfondato la recinzione ed è finita sul molo. Indagini in corso

Un ragazzo di appena 14 anni è rimasto gravemente ferito in un violento incidente avvenuto ieri sera nella zona del porto di Schiavonea, nelle vicinanze del mercato ittico.

Il giovane si trovava a bordo di un’auto insieme ad altri due coetanei quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo ha sbandato, ha abbattuto una parte della recinzione ed è precipitato all’interno dell’area portuale, terminando la corsa sul molo.

La scena è stata drammatica, ma fortunatamente nessuno ha perso la vita. Tutti e tre i ragazzi sono rimasti feriti, ma il 14enne ha riportato i traumi più seri. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Giannettasio” di Rossano, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Le condizioni degli altri due occupanti, pur necessitando di cure, sarebbero meno preoccupanti.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, oltre alla Guardia costiera e ai militari della Guardia di Finanza. Attivati anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e gestito il trasporto dei feriti verso le strutture ospedaliere.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e capire se vi siano state negligenze o responsabilità da accertare.