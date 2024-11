Arrestato un giovane per detenzione e spaccio di cocaina. Si tratta di un 22enne di origine albanese. Tutto si è consumato nel cuore della notte tra sabato e domenica scorsa, quando una pattuglia dei carabinieri sul lungomare di Schiavonea nota due auto sospette che, alla vista dei militari, tentano di darsi alla fuga. Una delle due macchine riesce a dileguarsi, la seconda invece è intercettata dai militari con a bordo due giovani.



Segue una perquisizione dalla quale si rinvengono ben sei dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato. Sottoposti a sequestro anche 500 euro di vario taglio in dotazione del giovane albanese alla guida del mezzo, risultato tuttavia disoccupato. Il magistrato di turno della procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l’arresto ed ora l’indiziato è rinchiuso nel carcere di Castrovillari.