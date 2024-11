Giovani e mercato della cocaina. Blitz della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano che ha scoperto una vera propria base operativa nell’area urbana di Corigliano. Finisce dietro le sbarre un giovane di 24anni che dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Nel corso dell’attività di pedinamento i poliziotti hanno notato un via vai di giovani dall’abitazione, la stessa utilizzata come postazione di smistamento. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 59 involucri contenente cocaina del peso complessivo di 20 grammi per un valore di 2mila euro, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. In attesa della direttissima il 24enne è stato disposto ai domiciliari.