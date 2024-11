Il rogo si è verificato in pieno centro nell’area urbana rossanese nella tarda serata di ieri. Non sono stati rinvenuti elementi tali da fare ipotizzare la matrice dolosa seppure gli investigatori propendano per questa pista

In fiamme un mezzo pesante usato per la vendita di frutta e verdura in pieno centro a Rossano Scalo. L’episodio è accaduto dopo le 22.30 di ieri nella centralissima Via dei Normanni dell’area urbana rossanese. Sul posto si sono portate le volanti del commissariato di pubblica sicurezza, che hanno deviato il traffico nell'attesa che arrivasse il mezzo dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano, che ha domato l'incendio.

Secondo le prime informazioni, non sono stati rinvenuti elementi tali da fare ipotizzare la matrice dolosa seppure gli investigatori propendano per questa pista. Attimi di panico quando l'incendio si è esteso sull'albero al di là del marciapiede, si è temuto che il fuoco arrivasse alle case, ma si è poi scongiurato il peggio.