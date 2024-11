La ditta interessata è la Sima Distribuzione Srl, un'azienda specializzata nella vendita di materie prime per pasticcerie, gelaterie e panifici

Un incendio ha causato la distruzione di cinque furgoni in contrada Santa Lucia, area urbana di Corigliano. Interessata la società Sima Distribuzione Srl, un'azienda specializzata nella vendita di materie prime per pasticcerie, gelaterie e panifici. Le fiamme hanno avvolto i veicoli nel cuore della notte, provocando danni considerevoli.

I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo per gestire l'emergenza e limitare i danni. Al fine di fare luce sono state avviate immediate indagini. Le prime indagini sono volte ad acquisire le testimonianze da potenziali testimoni e analizzare eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell'area circostante. Si propende per la matrice dolosa.

La società Sima Distribuzione Srl, colpita duramente da questo incendio, si occupa di fornire materie prime fondamentali per numerose attività commerciali locali. L'incendio dei furgoni rappresenta un duro colpo per l'azienda e potrebbe avere ripercussioni sulla continuità delle operazioni e sulla fornitura dei clienti.