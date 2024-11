I carabinieri sono risaliti al presunto responsabile che avrebbe causato la morte del 43enne Kasimi Abderrahimi. Per lui è scattata la misura cautelare del collocamento in comunità

Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato l’adolescente che il 2 gennaio scorso ha travolto con un’auto in suo possesso il 43enne di origine marocchina Kasimi Abderrahimi mentre la vittima percorreva a piedi la strada di San Nico nell’area urbana di Corigliano. I carabinieri del Reparto territoriale sono riusciti a risalire al presunto responsabile dopo una significativa attività di indagine.

Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Corigliano scalo hanno dato corso alla misura cautelare del collocamento in comunità a carico del minorenne gravemente indiziato di essere stato alla guida del mezzo che aveva investito lo straniero. Secondo quanto è emerso il giovane era in una condizione di alterazione tossicologica, e dopo la consumazione della tragedia si dava alla fuga. Le indagini, in merito, hanno permesso di raccogliere una serie di elementi probatori convergenti, che sono stati riportati dalla Procura dei Minorenni di Catanzaro nelle richieste poi vagliate dal Tribunale per i Minorenni dello stesso capoluogo.