Beccato a casa il conducente di una vecchia Fiat Punto che questa mattina ha travolto un pedone in Via Escrivà, allo scalo di Rossano. Si tratta di un uomo di 37 anni, del posto, che secondo le prime indiscrezioni avrebbe affermato di essere stato abbagliato dai raggi del sole e di non aver visto la persona investita. La quale ha riportato escoriazioni in varie parti del corpo e non si è reso necessario il trasferimento a Cosenza.

In queste ore, la donna investita, è sotto osservazione presso il presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Corigliano Rossano. L’attività di indagine è stata svolta dagli agenti della polizia municipale che, assunte le prime informazioni sul posto, sono riusciti a risalire al presunto responsabile verso cui potrebbe scattare l’accusa di lesioni personali stradali.