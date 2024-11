Un'ombra di paura e sgomento ha oscurato la tranquillità di Piragineti, area baricentrica situata tra le due ex municipalità di Corigliano e di Rossano. Nelle ultime ore, è stata presa di mira l’abitazione di un’anziana che si era recata in chiesa per seguire la santa messa. L'amarezza e l'incredulità si sono impossessate di lei quando ha varcato la soglia della sua dimora, solo per trovarla violata e privata di ogni bene prezioso.

I ladri hanno operato con abilità e fredda determinazione. Hanno depredato l'abitazione dell'anziana, portando via ogni oggetto di valore, lasciando dietro di sé solo una desolante scia di distruzione e disperazione. La notizia del furto si è rapidamente diffusa, gettando la comunità nell'allarme e nella rabbia. Una tale violazione della privacy e della sicurezza domestica ha generato una profonda indignazione tra i residenti, che ora si interrogano sulla propria sicurezza all'interno delle mura di casa.

Le forze dell'ordine locali, prontamente allertate, si sono mobilitate per avviare un'indagine accurata allo scopo di individuare i responsabili di questo oltraggio. Gli investigatori hanno setacciato l'abitazione, raccogliendo prove e testimonianze nella speranza di tracciare un percorso verso la giustizia. A Piragineti si vive nella tensione, soprattutto dopo l’efferato episodio di ieri quando un giovane ha tentato di violentare sessualmente un’anziana colpendola a calci pugni ed aggredendo anche il povero marito.