Si registrano disagi nel processare i tamponi in provincia di Cosenza a causa della rottura del macchinario presente all'interno de laboratorio di Corigliano-Rossano. La notizia, anticipata nei giorni scorsi dalla nostra testata, viene aggiornata anche dall’Ansa.

A regime vengono processati 800 tamponi al giorno suddivisi tra il laboratorio di Corigliano-Rossano, dell'ospedale Annunziata di Cosenza, del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro l'ospedale militare Celio di Roma. L'Asp di Cosenza, per non creare ulteriori rallentamenti, sopperirà alla mancanza del laboratorio di Corigliano-Rossano spalmando i tamponi sugli altri laboratori a disposizione. Intanto, il centro vaccinale di Rende, individuato all'interno dei locali del parco acquatico, è chiuso da ieri perché i vaccini per gli over ottantenni sono stati somministrati tutti e si attende la nuova fornitura.