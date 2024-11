Giornata convulsa per i carabinieri del gruppo operativo di Corigliano-Rossano nella serata di ieri. In particolare nel territorio dell’area urbana di Corigliano. Chiamati a intervenire per una maxi rissa scoppiata a Schiavonea all’altezza della Chiesa Maria ad Nives contestualmente avveniva la sparatoria nel centro storico dove un 47enne ha colpito con un fucile a canne mozze due concittadini.



I militari giungono sul posto a Schiavonea e alla vista dei militari le "bande" contrapposte si sono dileguate. Dalle prime testimonianze raccolte si tratterebbe di cittadini extracomunitari, per lo più bracciati agricoli, che se ne sarebbero date di santa ragione, senza esclusioni di colpi. Qualche traccia di sangue a terra, ma tutti sono riusciti a comunque scappare.