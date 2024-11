Una notte di caos e tensione ha scosso il centro storico di Rossano, dove una violenta rissa è scoppiata nei pressi del Ciglio della Torre, una delle zone storiche più conosciute. L’episodio si è verificato in tarda serata, richiamando l’attenzione dei residenti, svegliati dalle urla e dai rumori concitati della colluttazione.

Secondo le prime informazioni trapelate, la rissa avrebbe coinvolto un numero considerevole di persone, generando scene di panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, accorsi tempestivamente per sedare i tumulti e ristabilire l'ordine. I militari hanno lavorato per calmare gli animi e separare i partecipanti alla rissa, che secondo alcune fonti locali avrebbero agito in preda all'ira per motivi apparentemente futili.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, ma stando alle prime indiscrezioni non è esclusa l’ipotesi che dietro l’accaduto possano esserci motivi di natura passionale.

La rissa, durata diversi minuti, ha causato ferite lievi a più persone. Nessuno, fortunatamente, ha riportato lesioni gravi. I carabinieri stanno acquisendo testimonianze e verificando se vi siano delle immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili e ricostruire con esattezza l'accaduto.