Muore in attesa che si decidesse di procedere ad intervento chirurgico cardiovascolare. Da 5 giorni ricoverato in pronto soccorso a Rossano, un uomo ultrasettantenne di Rossano ha perso la vita per causa da accertare. I sanitari si sarebbero orientati su un sospetto aneurisma, da qui la decisione di relazionarsi con i sanitari di Catanzaro al fine di decidere se procedere ad intervento chirurgico.

Tuttavia, trattandosi di un paziente con altre patologie complesse si è dato vita una serie di ulteriori accertamenti affinché l'uomo potesse essere trasferito nel capoluogo di regione.

In questo arco di tempo il paziente è spirato. Ora i familiari vogliono vederci chiaro e hanno dato mandato legale all’avvocato Raffaele Meles per un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari il cui magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico, quest’ultimo effettuato ieri alla presenza dei consulenti della procura e delle parti. Gli esiti entro 90 giorni.