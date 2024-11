Il militare ha riportato lievi ferite, mentre il responsabile del gesto è stato fermato e portato in caserma

Non si ferma al posto di blocco della pattuglia e investe un carabiniere. È accaduto nel pomeriggio di oggi nella centralissima via Nazionale dell’area urbana di Corigliano.

Il militare ha riportato lievi ferite, mentre il responsabile del gesto (un giovane di origine straniera) a bordo di uno scooter è stato fermato e portato in caserma in contrada San Francesco presso gli uffici del Reparto Operativo di Corigliano Rossano dove è sottoposto in stato di fermo.