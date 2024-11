Sfiorata la tragedia poche ore fa nella centralissima Via Galeno a Rossano. Una donna, circa 50enne, parcheggia l’auto ai margini della strada con ogni probabilità senza tirare il freno a mano. Fortunatamente, porta con sé i suoi due figli minori. Una volta scesi dal mezzo l’auto (Suzuki – Cross) autonomamente cammina nella direzione della ripida discesa di Via Galeno. Il caso ha voluto che imbattesse in uno dei marciapiedi ribaltandosi ed evitando che potesse giungere nella zona trafficata di Viale Michelangelo dove si sarebbe potuta consumare una tragedia. Non ci sono stati feriti. Sul posto le forze dell’ordine.