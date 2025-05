È accaduto in località Lampa Patire. Il 60enne dopo le prime cure al nosocomio Giannettasio è stato trasportato all’Annunziata dove è stato ricoverato

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito in località Lampa Patire, nel comune di Corigliano-Rossano. Secondo le prime informazioni, il pastore sarebbe stato colpito da un toro in stato di agitazione.

L’impatto ha causato la frattura di un femore e un trauma pneumotoracico, con presenza di aria tra il polmone e la parete toracica. Una condizione che ha richiesto un intervento immediato.

Ricevuto l’allarme, la centrale operativa del 112 ha inviato un’équipe medica sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato all’ospedale Giannettasio di Rossano, dove è stato stabilizzato.

Considerata la gravità del trauma polmonare, i medici hanno escluso il trasferimento in elicottero, per evitare rischi legati alle variazioni di pressione. Il paziente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Hub Annunziata di Cosenza, dove resta ricoverato.