Minore aggredito da tre giovani, immobilizzato e cicche di sigarette spente sul polso e sul collo. Una storia di inaudita recrudescenza. Finiscono dietro le sbarre tre pregiudicati: R. A. di 18 anni, D. M. I. e P.M.P, entrambi 19enni.

Dovranno rispondere a vario titolo di rapina aggravata, minacce, lesioni e reati contro il patrimonio. A operare il personale della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano che ha posto un freno a chi pare abbia terrorizzato alcune piazze dell’area urbana di Rossano, ritrovo abituale di giovani.

Nelle ultime ore un minore ha chiamato il 113 e lamentando di essere stato aggredito da tre giovani che, dopo averlo immobilizzato, afferrandolo per le braccia e le spalle, lo hanno trascinato nel retro di un palazzo facendolo oggetto di violenze fisiche mediante lo spegnimento di alcune sigarette sul polso e sul collo. All’adolescente è stata inoltre sottratta una catenina d’oro giallo, dopodiché due degli aggressori si sono dati alla fuga a bordo di un ciclomotore mentre il terzo si è allontanato a piedi. I tre sono stati fermati in flagranza e sono finiti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.