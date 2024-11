Rissa in un locale di via Salerno a Schiavonea. Se ne sono date di santa ragione, noncuranti dei presenti e dei passanti. Volano calci e pugni, poi qualcuno avvisa i carabinieri e al loro arrivo il gruppo si dà alla fuga. Per uno dei soggetti coinvolti si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno dapprima prestato le prime cure e poi trasferito l’uomo nel locale pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna”.

Lo scontro è avvenuto tra cittadini di origine magrebina. Sul posto si sono portati i carabinieri del reparto operativo di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini e si sono messi alla ricerca dei protagonisti della zuffa. Rinvenute tracce di sangue a terra. Danni al locale.