Le persone coinvolte sarebbero tutte di origine straniera. Indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche di quanto accaduto

Un’esplosione di violenza ha travolto l’area costiera di Schiavonea a Corigliano Rossano, nei pressi del Quadrato Compagna. Una rissa tra stranieri è degenerata in un’escalation di violenza: strattoni, calci, pugni e bottiglie di vetro rotte usate come arma sono stati i protagonisti di una scena che ha gettato panico tra i residenti.

L’allarme è scattato verso l’una, poco dopo l’inizio degli scontri, attirando l’attenzione di numerosi cittadini che, terrorizzati, hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.

Due pattuglie dei carabinieri del reparto territoriale sono giunte rapidamente sul posto, ma all’arrivo dei militari i protagonisti della rissa si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. «Ormai sono costanti scene del genere», ha raccontato un residente, visibilmente scosso. «È necessario un intervento deciso per garantire la sicurezza nell’intera zona». Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche di quanto accadu to.