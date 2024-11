Dopo circa 72 ore di continue e costanti ricerche Pina Sidero è stata trovata legata a una rete spinata che delimita il podere di famiglia. La 22enne era impaurita e stremata fisicamente, ma in buone condizioni fisiche. Il luogo del ritrovamento che era stato già battuto, secondo quanto si è appreso, dalle persone che si erano poste alla sua ricerca e che in quel momento non avevano visto nulla. È presumibile, dunque, che la ragazza sia stata portata successivamente nel punto in cui è stata trovata.

Alle 2 di questa notte grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, dell’unità di crisi, dei carabinieri, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

La giovane al momento si trova negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza dove è sottoposta alle domande degli investigatori per ricostruire quanto accaduto.

Le ricerche sono continuate per tutta la notte. Ieri, la notizia della sua scomparsa era diventata virale sui social e in tanti hanno rivelato avvistamenti poi rivelati vani. In molti ipotizzavano che la ragazza potesse essere non lontano dal perimetro dell’area ricadente nella proprietà di famiglia, poiché vive abitualmente con la propria madre e fa poca vita sociale.

In considerazione di ciò restano da chiarire i bigliettini minatori anonimi recapitati alla giovane e su cui gli investigatori incalzano.