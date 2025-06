Nuovo incidente sulla strada statale 106, all’altezza di contrada Torricella, nel territorio di Corigliano-Rossano. Tre i mezzi coinvolti: due automobili e un tir. Il bilancio provvisorio parla di sei feriti, tra cui due bambini.

Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalle prime informazioni emerse. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale e i Carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Il traffico è andato in tilt. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati per ore, con notevoli disagi per gli automobilisti.

L’impatto è avvenuto in mattinata. La zona interessata è stata subito messa in sicurezza e i feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali per accertamenti e cure. A tornare a far sentire la propria voce è l’organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che da anni denuncia la pericolosità di questa arteria tristemente nota per la sua pericolosità.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione sullo stato di salute dei feriti. I bambini coinvolti, a quanto pare, viaggiavano in una delle auto colpite.