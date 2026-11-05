Le perquisizioni hanno permesso di trovare 5 fucili di cui alcuni con matricola abrasa, una pistola, 116 cartucce oltre a diversi quantitativi di droga e materiale per il confezionamento

Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dai carabinieri nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che ha portato all'arresto di un 41enne già noto alle forze dell'ordine.

L'operazione, coordinata dalla Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio, ha visto l'impiego sinergico dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, del Nucleo cinofili di Vibo Valentia e dei Carabinieri forestali di Rossano.

I controlli dei militari si sono concentrati in due abitazioni contigue immerse nella vegetazione non lontano dall'abitato del centro storico di Rossano. Le perquisizioni hanno permesso di trovare 5 fucili - alcuni con matricola abrasa - una canna di fucile, una pistola, 116 cartucce di varie marche e calibro. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in precedenti episodi criminali.

I militari hanno trovato anche 3,1 chili di hashish, 230 grammi di eroina, 35 di cocaina, un bilancino elettronico, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di denaro di circa 60.000 euro, custoditi minuziosamente e in alcuni casi all'interno di appositi involucri sottovuoto.

Il 41enne, accusato di detenzione di armi clandestine e spaccio di stupefacenti, è stato portato nella Casa circondariale di Cosenza. L'arresto è stato poi convalidato.

All'interno della proprietà vi erano alcuni cani, tra cui due di razza pit bull, tenuti in gabbie fatiscenti, in condizioni di grave sofferenza ed incompatibili con la loro natura. Grazie all'intervento dei Carabinieri forestali del Gruppo di Cosenza, gli animali sono stati affidati al Canile di Corigliano-Rossano e i due proprietari, indiziati del reato di maltrattamenti di animali, sono stati denunciati.