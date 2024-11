Un uomo di origine straniera, di circa 40anni, è stato trovato riverso a terra in uno dei vicoli di Piazza Salotto a Corigliano Rossano, la sera scorsa, con evidenti segni di violenza sul corpo. Nonostante l'assenza di ferite da arma contundente, le ecchimosi e i lividi riportati sull’uomo fanno sospettare che sia stato brutalmente aggredito.

L’uomo, che pare fosse ubriaco al momento del rinvenimento, è stato trovato in una zona solitamente tranquilla del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e un'ambulanza del 118, che ha soccorso il malcapitato, trasferendolo al pronto soccorso per gli accertamenti medici necessari.

Le indagini sono ora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire gli eventi e di identificare chi possa essere stato responsabile del presunto pestaggio. Al momento, si valuta anche la possibilità che l’uomo sia stato aggredito mentre si trovava in stato di alterazione, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti.