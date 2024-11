VIDEO | Istituito un tavolo istituzionale per affrontare le problematiche legate alla gestione dei flussi migratori in città soprattutto durante la campagna agrumaria. Preoccupano i numerosi episodi di violenza

Questa mattina, nella sede comunale di Piazza del Popolo a Corigliano Rossano, si è tenuto un vertice urgente sulla sicurezza, alla presenza di un'autorità prefettizia ministeriale, del sindaco Flavio Stasi e dei vertici delle forze dell'ordine.

Al centro della discussione, la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica legata alla presenza di cittadini stranieri sul territorio, per quello che è un tema che sta sollevando preoccupazioni di ordine sociale in diverse aree della città.

L'incontro segue l'operazione portata a termine dal reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano, sotto la direzione del Tenente Colonnello Marco Filippi.

Nonostante l'azione delle forze dell'ordine, la situazione appare delicata. In alcune zone della città si registra un clima di insicurezza, con residenti che dichiarano di temere persino di uscire di casa.

Le difficoltà non riguardano solo la sicurezza, ma anche la gestione dei flussi migratori e l’accoglienza dei nuovi arrivati.

La problematica è particolarmente sentita in un periodo di picco dei flussi migratori, coincidente con la stagione di raccolta. Le autorità stanno affrontando la necessità di trovare soluzioni che possano garantire una gestione efficiente degli arrivi, evitando tensioni sociali e migliorando la convivenza tra le diverse comunità.