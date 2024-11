La nave Driade con a bordo 475 migranti è giunta nel porto di Corigliano. Il sindaco Giuseppe Geraci: ‘la situazione è diventata insostenibile’

La nave Driade della Marina Militare è giunta nel porto di Corigliano con a bordo 475 migranti, di varie nazionalità, tra cui sono 376 uomini e 99 donne di cui nove incinte. Novantaquattro sono i minorenni di cui sessanta non accompagnati. Tutti sono in buone condizioni di salute. Dopo le prime cure i profughi saranno destinati ai centri di accoglienza.

Intanto continua la polemiche del sindaco Giuseppe Geraci che, dopo aver annunciato ci non essere più in grado di fornire assistenza ha dichiarato di trovarsi in accordo con il governatore della Lombardia Roberto Maroni: “Sono pienamente d’accordo con la posizione del presidente della Lombardia, Roberto Maroni, perchè il nostro impegno non può durare all’infinito”. Lo ha detto il sindaco di Corigliano Calabro Giuseppe Geraci dopo l’arrivo di 475 migranti giunti a bordo della nave militare Driade. “Noi non siamo razzisti – ha aggiunto – ma ora la situazione è diventata insostenibile. Come Comune non riusciamo più a far fronte alle spese per garantire assistenza e accoglienza ai migranti”.